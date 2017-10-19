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﻿Stephy孖好姊妹慶生Miki冇份

2017-10-19 列印
■Stephy（中）與好姊妹Kary及Angela齊慶祝生日。網上圖片
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　　剛過去的周日（15日）是鄧麗欣（Stephy）34歲生日，日前剛自韓國釜山趕返港的她，就相約好姊妹吳雨霏（Kary）和區文詩（Angela）在中環食飯兼補祝生日，不過就未見楊愛瑾（Miki）蹤影。

　　早前有傳Kary和Miki姊妹緣盡，雖然Stephy對此保持中立，但自此以後就未見過Kary和Miki同場，雖然Miki未有現身，但無損Stephy的心情，她在社交網貼上和Kary及Angela的合照，並留言有她們在身邊已經很有愛。
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