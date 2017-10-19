﻿古仔難忘《陰陽路》自創揮手戲

古天樂、羅蘭主演電影《陰陽路》系列成經典港產驚慄片，其二十周年作品《常在你左右》將於下周四上映。古仔早前拍下短片，暢談當年拍攝《陰》片點滴，數到經典場面當然少不了古仔於碼頭跟其他人揮手一幕，他笑言：「我都覺得呢幕最經典，其實係我自創出嚟嘅，哈哈！（點解有呢個構思？）其實都冇咩特別原因，但係大家對呢幕有深刻印象，所以之後都有呢個橋段出現。」



古仔又認為除了「鬼王」雷宇揚外，羅蘭飾演的「龍婆」亦是另一集體回憶；他又大讚拍攝的禁忌，「譬如到墳場拍戲，盡量唔好打擾先人、唔好碰到墓碑、唔好坐在墳頭等等。」



圖：短片截圖