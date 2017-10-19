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﻿林夏薇賣大包賀新劇煞科

2017-10-19 列印
■林夏薇與黃長興齊扮超人！網上圖片
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　　林夏薇、黃長興、黎諾懿等連月來忙於拍攝無線劇集《逆緣》，她昨日於個人社交網上載一批在遊艇上的相，並留言表示她終於拍畢該劇的戲份，「Super！今日Aki（夏薇於劇中角色名）煞科啦！#逆緣 #Aki是superwoman。」

  相中，夏薇穿着超短的露肩上衣及短褲，晒事業線之餘，還露腰和晒美腿，難怪網民紛留言大讚「索爆」；夏薇更與黃長興齊擺出超人動作，眾人寓工作於娛樂！
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