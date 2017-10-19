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﻿溫馨抱子母愛滿瀉　杏兒囝囝趣致樣曝光

2017-10-19 列印
■杏兒溫柔地抱着囝囝，畫面極溫馨，還不經意地亮出巨鑽戒指呢！
■Philip撰文感激杏兒的付出。
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　　37歲的胡杏兒日前為老公李乘德（Philip）誕下約8磅重囝囝Brendan，母子已回家休息，正在坐月的杏兒日前更透露餵哺母乳的考驗，並藉此鼓勵眾新手哺乳媽媽齊加油。

　　眼見杏兒當媽媽的偉大，Philip昨日在社交網貼出妻兒的溫馨合照，首度公開兒子的樣子，可見被杏兒輕抱的Brendan五官清秀，非常趣致！Philip亦撰文感謝杏兒，感激她生BB時所受的痛楚和壓力，他表示當日陪杏兒入產房時，眼見她無止境的陣痛，自己卻甚麼都幫不到手，覺得好無助，故深深感謝媽媽和杏兒對自己的付出。圖：網上圖片
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