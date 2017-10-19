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﻿劉雅瑟 周身傷

2017-10-19 列印
■12年，《致我們》的朱小北。
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　　新片《智齒》女主角係內地藝人劉雅瑟。先唱後演嘅佢12年拍趙薇首部導演的電影《致我們終將逝去的青春》中演「朱小北」而備受關注。新片中，28歲嘅雅瑟扮演小流氓王桃，成日撩交打搞到周身傷。
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