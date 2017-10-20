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﻿被指旗下藝人紛離巢 王祖藍戲言：就快執笠！

2017-10-20 列印
■祖藍澄清旗下經理人公司運作暢順。
■安仔和蔡少芬甫見面大談湊仔經。
■鄭欣宜亦有落場玩遊戲，落力谷劇。
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　　王祖藍、郭晉安和蔡少芬等昨首度合體，到一中學宣傳劇集《老表，畢業喇！》，近日盛傳祖藍開設的經理人公司爆發藝人離巢潮，祖藍昨甫開始便開玩笑說：「唔掂，就快執笠！」不過隨後受訪時，卻強調公司運作暢順。

　　對於鄧萃雯離巢一事，祖藍說：「雯女想自己搞公司，拍自己喜歡的故事，之前她話過嘗試一年，如果不合適可轉形式，我現在可以義務幫她。起初也是她主動打電話叫我幫忙，不需要任何承諾，夾不來就離開。」他又澄清早已為林欣彤（Mag）的演唱會覓得贊助商，連資金及場地都安排好，但因Mag專注舞台劇演出，故演唱會延至明年才舉行。另外，安仔對祖藍公司爆離巢潮一事道：「入行以來，我轉過很多公司，合則來不合則去，總好過綁住一個藝人。」
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