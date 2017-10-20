﻿開Show笑位場場唔同 農夫感恩Do姐破例幫拖

Rap而優則演的組合農夫自搭上Do姐，做其中一輯《Do姐去shopping》嘉賓後就紅到爆，工作冇停過。11月9日至14日，兩位將於旺角麥花臣場舉行6場《農夫「等錢洗」香港演唱會》，雖然今次主打唱歌，但佢哋爆料話會「有料到」，仲事先張揚用零蚊請來一班好似樓價首期咁貴重嘅超級VIP幫手搞吓嘢：「人物來自各界別，當中梗係有Do姐啦！」Do姐破例出手相助，問兩人點樣報恩？他們衰衰大笑說：「無以為報，唯有走數。」超搞笑。



農夫上次開Show要數到7年前，對於初嚐加場滋味，兩人坦言真係幾痛快，但問到係咪代表紅咗時，兩人難得地依然保持清醒狀態，C君謙虛否認：「都係加兩場啫，唔係加20場。而且呢個年代透過電腦可以接觸到太多世界上嘅新事物，好難要求人哋鍾意你，o依家唔係搵『我最喜愛』，得到『最唔憎你』經已好好，所以我哋唔錯㗎嘞。」



無謂獻醜唔跳舞



陸永坦承個唱反應比預期好，演唱會中他們以唱歌為主，仲會破天荒用40分鐘大唱勁長串燒歌，兩人仲會玩到盡，每場揀嘅歌都會有出入，更會配合唔同歌詞內容講唔同嘅話題，笑位場場有分別，加埋編曲、練歌、度對白，落足多倍工夫。問到可會突破性晒吓肌、跳吓舞時？C君斬釘截鐵強調唔會，因為經驗教曉佢一樣嘢，就係唔會勉強做唔擅長嘅嘢，獻醜就無謂了，而且觀眾未必鍾意睇兩人肌肉：「哈！我驚我哋跳咗舞，觀眾都唔知。」



兩人講明無表演嘉賓，但有超級VIP搞搞震幫吓手，陸永說：「全世界都知我哋無能為力償還人情債，咪走數囉。」C君笑指超級VIP當做善事添香油心態，個個人都指他們搵Do姐好大膽，因為Do姐甚少肯破例，C君笑說：「除咗善事角度出發，我諗佢畀我哋嘅真誠態度打動咗。」



採訪：方騫平



髮型：Renton Hung@VIA IL COLPO 化妝：Manyee Lau 場地：火水爐冰室火鍋