  • 2017年10月20日 星期五
  • 26º
  • 68%
熱門： 超強颱風胡漢清報警離奇死亡WhatsApp季候風

日報新聞 > 娛樂

﻿維港船上開工 麥包呻暈船浪

2017-10-20 列印
■見慣風浪的麥包，不敵大浪暈船浪！
■麥包在陸上開工就駕輕就熟得多。
Previous Next

　　麥長青（麥包）日前應邀為八達通拍攝新一輯廣告，呼籲大家更換新一代租用版八達通卡，他笑言自己可能夠貼地，才獲垂青接拍廣告。

　　拍攝當日，麥包因在船上取景而搞到暈船浪，他說：「導演希望我在船上拍一個鏡頭，可以拍下維港兩岸美景，不過當日非常大浪，而且大清早上船，我真的暈船浪想嘔，好彩我有一個不愛吃早餐的習慣，就算想嘔都沒有東西嘔。」另外，麥包又透露，稍後將開拍兩套網劇，其中一套更是跟已有20年沒合作拍攝的梁漢文合演，令他非常期待。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd