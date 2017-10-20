﻿翠如否認為攞視后延婚期

袁偉豪、黃翠如、宣萱和苗僑偉（三哥）等，前晚出席劇集《使徒行者2》慶功宴。



三哥日前表示睇好翠如問鼎今屆無線視后，翠如指三哥錫她才這樣說，她自己無想過。問她是否為攞獎而延遲婚期？她稱完全沒此事。講到曹永廉搞笑爆蕭正楠「已婚」，追問翠如時，她笑笑口說沒有，笑指要黐住阿廉把口！談到男友蕭正楠稱等翠如向他求婚，她笑稱會認真想想，暫時就未有計劃。



袁偉豪也被三哥睇好有機奪視帝，他表示有得提名已經很好，今年他看好王浩信；也希望翠如得獎，笑指對方攞完視后快點做要做的事。宣萱則表示劇中角色是她從演20多年來最喜歡，若開拍《使徒》第3輯，坦言好有興趣。







