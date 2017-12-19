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﻿太陽@BIGBANG 二月娶閔孝琳

2017-12-19 列印
■太陽上載與女友的合照，承認婚訊。網上圖片
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　　韓國人氣男團BIGBANG、現年29歲的太陽，與31歲的閔孝琳於2014年因合作男方的《凌晨一點》MV而撻着，四年來多次被攝得恩愛拍拖。據韓媒《STARNEWS》昨報道，這對姊弟戀終修成正果，預計明年2月結婚。

  一對準新人的事務所隨後確認喜訊，太陽所屬的YG娛樂公司表示：「太陽和閔孝琳確實將於明年2月結婚，預計在太陽入伍前舉行。」而太陽亦於社交網貼出與女友的合照，承認將成人夫，並希望得到粉絲的祝福和支持。

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