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﻿搭上台灣樂團八三夭 鄭秀文台語搖滾Rap初體驗

2017-12-19 列印
■Sammi最喜歡八三夭的《末日鬧鐘》，因為呈現暴力美學，印象好深刻。
■八三夭好羨慕Sammi嘅肌肉線條，所以錄音時都有向後者請教。
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　　台灣搖滾樂團八三夭將推出新碟《神曲大帝國》，翻唱多首經典歌曲，首支作品就邀來天后鄭秀文（Sammi）合作《眉飛色舞PLUS》。八三夭一聽消息完全唔敢相信，「高中下課時每天都在西門町聽到的神級金曲，現在竟然要跟正宗電音女神合作，真的是像做夢！」

　　據知促成今次合作是因為之前八三夭在港舉辦巡唱時演唱Sammi的《眉飛色舞》，Sammi透過網絡聽到翻唱版本後大感滿意，八三夭的經理人公司隨後邀Sammi合作時，獲她一口答應，Sammi說：「有睇過幾支八三夭嘅MV，覺得佢哋嘅歌好有Power。」經過18年後再錄經典歌《眉飛色舞》，Sammi更首次嘗試玩台語饒舌，直言覺得好新鮮，好似時光倒流18年呢！

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