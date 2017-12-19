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﻿碼頭叉錯腳跌落海 王馨平浴血馬爾代夫

2017-12-19 列印
■王馨平返港後已到醫院再做檢查，幸無大礙。
■王馨平一向有玩瑜伽，但這次受傷應要休息一段時間。
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　　王馨平昨早於微博上載一張她坐輪椅的相，並留言：「只需一秒的時間，意外就會發生！」令不少粉絲甚為擔心。王馨平隨後透露，原來日前在馬爾代夫旅遊期間，因遇上落大雨，坐船去機場時不小心於碼頭叉錯腳跌落海，​​​​頭撞向船底，幸好只是撞瘀腳。

　　王馨平透露當時船上及碼頭都是人，更搞笑問老公可有救她上岸，沒料到老公稱當時已經有人將她拉上岸，所以未有跳落水英雄救美。她續表示，雖然覺得這次受傷不算大件事，但因腳上傷勢明顯加上當時正流血，故航空公司堅持她一定要坐輪椅。

圖：網上圖片

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