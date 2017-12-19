  • 2017年12月20日 星期三
  • 14º
  • 44%
熱門： 鐘鉉肢解女童予恩陳敏之青年人首置

日報新聞 > 娛樂

﻿港台頒獎禮欠直播捱批 陳柏宇不認同樂壇沒落

2017-12-19 列印
■陳柏宇與林奕匡（右）昨到電台受訪。
■林奕匡於前日舉行的《十大中文金曲》捧獎而回。 資料圖片
Previous Next

　　陳柏宇（Jason）和林奕匡（Phil）昨齊到電台受訪，談到剛過去的港台《十大中文金曲頒獎禮》將頒獎及表演部份分開舉行，Jason認為沒有不妥，反而能令表演部份更完整，有開騷的感覺。Phil亦稱不少外國頒獎禮也採用此模式，希望下月4日的音樂會上能獻唱得獎歌曲的完整版。

　　對於有網民批評港台頒獎禮沒電視直播，恍如樂壇沒落，Jason笑言：「搞搞新意思啫，未至於沒落，太誇張喇！」另外，有指《勁歌金曲》頒獎禮將合併「最受歡迎男、女歌星」獎，Jason坦言每個制度都有優劣，大家要向好處看，又笑說：「合併獎項咪可以頒快啲囉，之前有啲頒獎禮太多獎都被人投訴，O依家合併又不滿，好難服侍呢！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd