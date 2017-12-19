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﻿升呢做契媽

2017-12-19 列印
■Anjay和陳凱琳（右）急不及待約埋探契仔。
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        27歲嘅陳嘉寶做人妻無耐，日前已升呢做契媽，同陳凱琳齊齊契咗好閨密賴慰玲個B仔。唔知26歲嘅陳凱琳，幾時同拍拖近3年嘅48歲鄭嘉穎拉埋天窗，做埋媽咪呢。
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