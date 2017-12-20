﻿張孝全自爆放假在家做廢人

早前，有台灣「國民老公」之稱的張孝全到重慶出席聖誕活動，提到將上映的新戲《巨額來電》，孝全跟桂綸鎂再度合作，片中的他一改以往「文藝男神」角色風格，飾演詐騙集團頭目之一。對於再跟小鎂合作，他表示好開心，「五年前我和小鎂合作了《女朋友。男朋友》，之後成了好朋友，這次再度合作，兩個人的默契都更進一步，更好玩。」



另談到很少參加真人show，孝全表示是因為他容易尷尬，很怕會令人尷尬而帶給團隊麻煩，所以就不參加了。他笑說自己放假時除騎車和衝浪外就是在家當個癈人，想做甚麼就做甚麼，例如看電影，聽音樂。總之一休息就甚麼都不管，想吃甚麼就吃甚麼。



