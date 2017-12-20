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﻿曹永廉度期陪家人過聖誕

2017-12-20 列印
■曹永廉父子在活動上載歌載舞。
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　　曹永廉帶囝囝曹保熙出席聖誕商場活動，兩父子為「閃光舞動巡遊」舞蹈表演擔任嘉賓，由《狂舞派》星級舞蹈總監麥秋成即場特訓，父子排練時有板有眼。到正式表演，兩父子於5米長互動投影滑梯現身，由聖誕老人帶領下與一班舞蹈員載歌載舞，吸引場內數百觀眾圍觀。

　　阿廉說過往聖誕大多要工作，唔可以跟家人歡度非常抱歉，好彩家人好體諒，所以今年已預先度期打算同家人歡聚，兒子聽到即大聲叫好，場面惹笑。最後，二人於場內「放大版」聖誕水晶球及「Oh my deer慈善鹿車」影合照，兩父子笑得好開心。

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