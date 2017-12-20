﻿唔會迫老公睇激情戲 ﻿陳敏之﻿﻿唔怕老爺奶奶鬧﻿

陳敏之、林秀怡及陳華鑫出席《性在有情》宣傳活動，三人以聖誕女郎Look玩遊戲。提到日前剛為一歲囝囝雷子樂舉行生日Party，好多朋友帶子女到場，大人細路喺波波池玩得好開心，敏之表示玩樂比拍劇更疲倦。本報記者



陳敏之昨日出席活動時，被問到其老公有無睇佢跟唐文龍喺《溏心風暴3》中演嘅激情出浴戲，敏之說：「冇，佢出咗去食飯。我同媽咪一齊睇都尷尬，用被遮住自己。媽咪仲話我會俾老爺奶奶鬧，我話唔會，老爺奶奶好開通，但驚老公鬧。」 問老公是否刻意出外食飯避睇？她說不是，老公約了客人去打邊爐。至於老公會否再收看？她說不知，但應該不會再有這些激情戲，會避一避，始終老公會不舒服，不會迫他看那麼變態，另外，敏之坦言拍攝前沒與老公交代太多免造成顧忌。



