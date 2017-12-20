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﻿十年紀念Show 福祿壽記招玩盡前特首

2017-12-20 列印
■祥仔扮董建華，李思捷就扮曾蔭權，王祖藍扮嘅好明顯係梁振英。
■祖藍話以前喺無線冇咩機會扮特首，最多都係扮過立法會議員，但今次唔係電視節目，所以可以玩盡啲。
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　　成軍十年，由王祖藍、李思捷及阮兆祥組成嘅福祿壽將於明年3月8及9號喺紅館舉行「福祿壽十週年演唱會」。

　　三人在記招上扮前特首，佢哋透露扮前特首嘅諗法由祖藍提出，大家一致大讚係絕橋！思捷話：「佢哋見我成日苦口苦面，最啱扮曾特首。」

　　除外形好似外，連聲線神情都似到癲，三位「前特首」喺台上輪流發表「思捷報告」，祥仔扮演嘅「董八佰」話希望紅館座位加到8萬5，而且8萬5永遠喺佢心中。

　　而祖藍扮嘅「涼浸英」就話表演會堅持一帶一路，即是一位大人帶一位細路嚟睇咁解。

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