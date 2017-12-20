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﻿明年2月3日娶閔孝琳 太陽先完婚後入伍

2017-12-20 列印
■太陽與閔孝琳已定於明年2月3日結婚。資料圖片
■太陽與閔孝琳經常低調拍拖。資料圖片
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　　29歲韓國天團BIGBANG成員太陽，前日突然傳出婚訊，將於明年2月迎娶31歲女星閔孝琳。前日其所屬YG娛樂表示仍沒有定下準確日期，但昨日有韓傳媒率先爆料，指二人已定在明年2月3日結婚。由於太陽明年已到達服兵役限期，他希望在入伍前完婚。

　　據指由於太陽前日公佈婚禮後不久，便傳來SHINee成員鐘鉉死亡的消息，韓國娛樂圈即變得一片愁雲慘霧，因此，太陽不便公佈婚禮日期，二人亦打算低調籌備婚禮。至於太陽前日上載了與未來老婆合照，原來是在峇里島度假，二人似是預支蜜月，但亦有指太陽可能在當地求婚。

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