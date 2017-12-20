﻿呻陳智燊太忙無時間造人 宋熙年唔介意三年抱三

陳智燊與太太宋熙年出席孕婦產品活動，並指雖然未造人成功，但學定都啱；二人除細心留意BB在懷孕中的成長過程短片，更輪流扮大肚，玩得不亦樂乎。



宋熙年投訴陳智燊近期太忙，可能在關鍵的日子中，要幫老公向劇組度期造人才可。陳智燊即取笑太太道：「嘩，你講到咁揚啊！不過拍完外景後都應該會專注造人，我還很佩服陳豪，一起拍劇集《水髮胭脂》時，明明見他日日開工很忙，也可生個女兒，真係要向他請教怎樣有時間。」問到是否挑戰陳豪生三個小朋友？宋熙年搶着說：「他真的想，但陳茵媺咁勁，簡直係Super Woman，我唔知做唔做到，三年抱三我都唔介意，最重要身體和上天肯畀我。」



