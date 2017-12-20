宋熙年投訴陳智燊近期太忙，可能在關鍵的日子中，要幫老公向劇組度期造人才可。陳智燊即取笑太太道：「嘩，你講到咁揚啊！不過拍完外景後都應該會專注造人，我還很佩服陳豪，一起拍劇集《水髮胭脂》時，明明見他日日開工很忙，也可生個女兒，真係要向他請教怎樣有時間。」問到是否挑戰陳豪生三個小朋友？宋熙年搶着說：「他真的想，但陳茵媺咁勁，簡直係Super Woman，我唔知做唔做到，三年抱三我都唔介意，最重要身體和上天肯畀我。」
呻陳智燊太忙無時間造人 宋熙年唔介意三年抱三
宋熙年投訴陳智燊近期太忙，可能在關鍵的日子中，要幫老公向劇組度期造人才可。陳智燊即取笑太太道：「嘩，你講到咁揚啊！不過拍完外景後都應該會專注造人，我還很佩服陳豪，一起拍劇集《水髮胭脂》時，明明見他日日開工很忙，也可生個女兒，真係要向他請教怎樣有時間。」問到是否挑戰陳豪生三個小朋友？宋熙年搶着說：「他真的想，但陳茵媺咁勁，簡直係Super Woman，我唔知做唔做到，三年抱三我都唔介意，最重要身體和上天肯畀我。」
只向錢看 失社交功能 facebook限Emoji投票惹劣評
近年facebook賺到盤滿鉢滿，竟再出招限制用戶使用Emoji投票、Tag朋友，甚至留言讚好等。不論個人用戶、團體專頁或宣傳專頁，以後主動叫讀者留言、讚好、分享等的帖文，將受懲罰降級，會被大幅降低專...
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變竹纖維再造紙 大熊貓排洩物
國寶大熊貓主糧是高纖維的竹葉，其排洩物內亦殘留不少竹纖維，內地大熊貓保護研究中心近日與一間紙業公司合作，將熊貓排洩物、食物殘渣循環再造成為生活用紙，而首種熊貓便便產品紙已推出市場，該種環保紙巾較用普通木漿製成的同類產品貴。 大熊貓保護研究中心都江堰基地日前與四川一間造紙企業簽署合作協議，回收都江堰、臥龍、碧峰峽三個熊貓基地的熊貓食物殘渣、糞便，送到工廠經通過洗選、蒸煮、高溫消毒等程序提煉植物纖維後，生產熊貓紙。 研究中心科研動管部負責人表示，一隻成年熊貓每天進食十二至十五公斤竹子，但其中逾十公斤經消化後會變成排洩物，當中大部份是細碎竹節；過往熊貓會當成垃圾處理，只有部份用來...
2017-12-20
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已故旅法華裔畫家 花卉油畫八千萬成交
已故旅法華裔畫家常玉一幅花卉油畫周一在巴黎拍賣，最終八百八十萬歐羅（約八千一百二十萬港元）成交，創常玉作品最高成交價紀錄。常玉在一九○一年清末時期的中國出生，五四運動思潮下，一九二○年赴法國留學，與徐悲鴻、林風眠、潘玉良、邵洵美等同屬中國最早期留法學生，畢業後繼續留在法國生活、創作，直至六六年逝世時，他大部份時間均旅居居住，亦曾短暫回國。該幅創紀錄的畫作是常玉於一九三○年創作，一度失落數十年，直至七○年代重現巴黎。
2017-12-20
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北角半山豪宅盤源跌造價穩 睇樓氣氛好轉
北角海景豪宅招標開售，續帶動區內二手交投，北角半山已連續2個月各錄得超過20宗沽售，更陸續出現破頂及反價易手。12月首星期即獲5宗成交，但由於交投轉快，大單位供應緊張，本月成交暫時全部屬1000方呎以...
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求頒令股權轉讓無效 康宏告曹貴子等24人
康宏環球（1019）股權爭奪戰升溫，康宏昨日入稟高院，控告包括執行董事曹貴子、主席王利民等24人及4間公司，控告該等人士不當轉移資金等，其中包括最近入股成為大股東佳兆業（1638）主席郭英成之子郭曉群，並向各人追討損失。更重要的殺着，是要法庭頒令郭曉群等人的持股無效，令月底由郭氏召開議決踢走8名董事的特別股東會，隨時流會。 康宏環球昨日指出，就涉嫌被人不當轉移該公司資金，導致該公司出現重大財務損失及損害一事，入稟高等法院向二十八名被告人追討損失。 入稟狀同時要求法庭頒令被告郭曉群、陳佩雄兩人持有的股份無效，以及裁定曹貴子與其相關人士的行為不誠實及不可靠，違反董事責任...
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奧巴美揚當頭起 殺「仁」不眨眼
多蒙特易帥後馬上回勇德甲二連捷，加蓬前鋒奧巴美揚又躋身非洲足球先生三強。人逢喜事精神爽，他今晚德國盃十六強作客拜仁慕尼黑，勢重演近年屢破宿敵大門的好戲領軍再下一城，冷門客勝值得一博。（無線myTV Super94台周四凌晨3:45直播） 史杜格十二月十日接掌帥印後，多蒙特終止各賽事九仗不勝頹勢於德甲二連捷。射手奧巴美揚未受轉會傳聞影響，各賽事近六仗入六球，周一跟利物浦雙雄穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼齊躋身非洲足球先生選舉最後三強。 奧巴美揚周一更透露早和「蜂軍」續約至二一年，可專心發揮：「之前我已經續約，只是傳媒不知道！」此子近五次對拜仁入三球，今仗有望再取士哥率多蒙特...
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玩味眉妝 型格Party Look
佳節即將來臨，女士們都會為自己悉心打扮，迎接派對。大熱的Smoky Eyes或Bling Bling妝容也許閣下都試過了，不如今次大玩特色眉妝，打造出富新鮮感的Party Look。 文︰Angel ...
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遺書揭受憂鬱吞噬 SHINee鐘鉉設靈 好友哭別
韓國人氣男團SHINee主音鐘鉉，前日疑受抑鬱症困擾，於首爾一服務式住房內自殺離世，終年27歲，其死訊震驚娛圈！鐘鉉昨於首爾峨山醫院設靈，SHINee四位隊友以喪主身份，在靈堂協助打點一切；圈中眾多歌...
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社論——釋放私人地 過程須全透明
建屋用地難求，是目前香港民生面對的最大難題。不少人把生活質素下降、年輕人不滿、欠缺歸屬感等等，一一歸咎於因土地供應不足而引起的高樓價問題。同一時間，發展商有大批農地在手，如何釋放有關土地，不單止有助難決港人上車難的困局，也對穩定民心，大有裨益。 特首林鄭月娥上任之後，成立土地供應專責小組，主要就如何覓得更多土地，出謀獻策。昨天小組再度開會，討論「利用私人發展商的土地儲備」及「發展鄉村式發展用地」，目的是釋放這兩個潛在土地供應源頭。根據政府提交給小組的文件中指，粗略估計本港私人發展商擁有不少於一千公頃農地，建議可以探討利用公私營合作模式，使用發展商的農地，政府為這些土地提供基...
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賽馬研習社——有情風再賺步速
每匹馬都有自己最擅長的跑法，有些馬匹喜歡於賽事早段放頭或居於前列位置競跑 （即為前置馬或放頭馬）；亦有些馬匹喜歡於賽事早段留守中間位置甚至留居後列競跑 （即為中置型馬或後上馬）。 賽事步速是主宰賽果的...
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