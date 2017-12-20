﻿遺書揭受憂鬱吞噬 SHINee鐘鉉設靈 好友哭別

韓國人氣男團SHINee主音鐘鉉，前日疑受抑鬱症困擾，於首爾一服務式住房內自殺離世，終年27歲，其死訊震驚娛圈！鐘鉉昨於首爾峨山醫院設靈，SHINee四位隊友以喪主身份，在靈堂協助打點一切；圈中眾多歌手亦陸續往靈堂拜祭送別鐘鉉。



韓國男團SHINee的27歲主音鐘鉉，前日被發現疑燒炭輕生，震驚娛圈，鐘鉉所屬的SM事務所前晚證實其死訊，悲傷表示：「鐘鉉比任何人都喜歡音樂，享受音樂，是喜歡通過音樂和粉絲溝通的最佳藝人，我們會永遠懷念他。」



「請不要責怪着送我走」



鐘鉉生前好友、韓國樂隊Dear Cloud主音Nine事後於社交網稱得到鐘鉉家屬同意下，決定公開遺書內容。內容提及「我內心世界已崩壞，我最終被憂鬱吞噬，我無法戰勝它。我厭惡我自己，不管我如何打起精神，依舊徒勞無功……堅持到現在真的很勇敢吧。還需要多說甚麼呢，就對我說辛苦了吧，對我說，做到這裏已經做的很好了，辛苦了。就算不能笑着送我走，也請不要責怪着送我走。」



另設場地供粉絲弔唁



至於鐘鉉的家屬，昨於首爾峨山醫院為鐘鉉設靈，明日出殯。靈堂佈滿鮮花及悼念花牌，鐘鉉生前圈中好友眾多，少女時代成員允兒、Yuri、孝淵、前成員徐玄、Super Junior成員利特、銀赫、f(x)成員Krystal、Amber、組合防彈少年團、FTIsland、IU，以及BoA等陸續往靈堂拜祭；當中允兒現身時雙眼紅腫，進入靈堂前已難捨師弟用手拭淚，場面哀傷。至於鐘鉉的隊友溫流、珉豪、Key和泰民亦以喪主身份，在靈堂打點一切。另外，SM事務所亦遵循家屬意願，另於同地點設另一場地讓粉絲弔唁，逾500粉絲排隊哭別偶像最後一程。



本報記者 圖：網上圖片