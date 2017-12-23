  • 2017年12月24日 星期日
  • 19º
  • 77%
熱門： 大棠紅葉回購領展當街派「金牛」陳慧珊梁游闖立會案

日報新聞 > 娛樂

﻿拍《臥底巨星》瞓身喪打 ﻿陳奕迅﻿﻿兩個月暴瘦20磅﻿

2017-12-23 列印
■Eason喺戲中唔只要搞笑，仲要不斷打。
■Eason要親身上陣拍攝爆破場面。
■戲中Eason係李榮浩嘅偶像，後者為調查前者而做臥底。
Previous Next

　　在谷德昭執導，陳奕迅（Eason）及李榮浩主演的動作喜劇《臥底巨星》中，Eason飾演國際武打巨星元豹，話明武打巨星，當然要由開場打到散場。本報記者

　　在最新電影預告片中可見，Eason雖首度拍攝動作片，但導演搵嚟打得吓同好打得嘅陳國坤及Chris Collins同Eason對打。Eason表示：「為咗演好功夫巨星元豹呢個角色，開拍前特登接受魔鬼訓練，而拍攝過程中又不斷打，唔單只埋身肉搏同高空激鬥，仲有爆破及跳樓戲輪住上陣，每日唔係大傷就係小傷，高難度嘅訓練加兩個月嘅拍攝，結果我暴瘦咗20磅！」

　　飾演私家偵探嘅李榮浩亦唔好受，同樣要拍攝高難度嘅追逐戲，仲搞到肋骨受傷O添。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd