﻿《溏心3》被指演技浮誇 ﻿阮兆祥有﻿﻿批評好過無人提﻿

TVB台慶劇《溏心風暴3》在內地播放量超過5億，但評價彈多過讚，飾演「梁贊」的阮兆祥被彈演技浮誇，對於被批評，祥仔有話要說：「每人對浮誇睇法唔同，因為劇中人嘅無知、執着先會引發衝突，做得太淡，咁衝突從何而來呢？」祥仔坦言接受批評，因為有人講總好過無人提。 採訪：方騫平



阮兆祥覺得挑別人錯處好容易，因為好難做到百份百完美。《溏心3》要做到劇力萬鈞，一定要有好多對抗嘢，太淡做唔到對立面。不過，他坦言會聽取意見，肯集思廣益才是好演員：「自己唔係戲劇出身，都有不足嘅地方，有反應先係好事，最大懲罰係若無其事，彈嘅都冇所謂，證明有人關注。正如一碟餸菜都未必啱晒全世界口味，只要能力範圍做到最好，可能我同菊姐呢對活寶貝成日搞事，所以比較突出，但我覺得岑麗香、黃翠如同陳敏之等個個都做得好好，帶動到劇情，黃宗澤仲成熟咗好多，演戲愈做愈鬆；敏之坐月後即開工，演出加埋要兼顧哺乳依然係好正，批評聲音外，覺得都要有讚美聲音，做得好應該表達欣賞。」



玩SM又瘀又痛



另外，《性在有情》中祥仔飾演性沉溺，愛嫖妓的猥瑣佬，最後同江美儀由冤家變成情侶。其中有幕被當時未係「人妻」的王君馨色誘玩SM，呢場戲都幾難忘：「因為玩晒皮鞭同手銬，仲有好多拉扯動作，我落指示叫佢唔好就力，搞到拍完個身又紅又瘀，普通人家一世都冇玩過咁激嘅嘢，雖然君馨好索，但我拍完感覺好痛。至於我同美儀都好激情，中後期好自然就拖同咀，我同佢講：『我似你條仔多過佢（男友）似你條仔！』好記得第一日開工有場追逐戲，我搞到美儀濕晒，喘晒氣，流晒汗要除咗件底衫！」



