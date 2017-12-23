  • 2017年12月24日 星期日
  • 19º
  • 77%
熱門： 大棠紅葉回購領展當街派「金牛」陳慧珊梁游闖立會案

日報新聞 > 娛樂

﻿霆鋒Jackson過大海覓食

2017-12-23 列印
■Jackson「扮驚」縮到霆鋒懷裏，非常搞笑！
■霆鋒即席示範劍擊。
Previous Next

　　謝霆鋒主持的飲食節目《鋒味》，今晚播出的第二集邀來韓團GOT7的香港成員王嘉爾（Jackson）齊「過大海」，品嘗澳門的特色美食。Jackson曾為香港男子劍擊代表隊隊員，霆鋒是次特別約對方到澳門劍擊學校比試一番，更各自自爆童年趣事，當中霆鋒分享Cute爆的童年照；Jackson就自揭初吻年齡。

　　兩人隨後齊坐貢多拉船，豈料船夫作弄他們搖晃船身，古靈精怪的Jackson扮驚縮到霆鋒懷裏說：「霆鋒哥，我怕！」霆鋒亦交足戲Man爆說：「冇事，冇事，唔使驚，有我喺度！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd