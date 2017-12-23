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﻿Fiona新碟分享愛情觀

2017-12-23 列印
■Fiona稱，會優先考慮續約太陽娛樂。
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　　薛凱琪（Fiona）昨到商台宣傳新推出的國語碟《你我之間》，她透露新碟內九首歌都是其愛情觀。談到早前傳出獲麥浚龍（Juno）斟過檔，Fiona稱：「呢行冇秘密，如果我之前有搵過其他公司，我會講！但暫時真係冇。」

　　Fiona續透露因正拍攝劇集《蝕日風暴》，待明年二月拍畢該劇才傾續約，她說：「我一定會畀優先權O依家嘅公司，但千萬唔好喺咁亂嘅時候同我傾，因我怕呢個時候傾合約條件會唔好，我好誠實，想為未來好好選擇。」

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