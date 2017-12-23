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﻿聖誕前同32歲女友鬧分手 81歲謝賢寂寞搵拉姑陪

2017-12-23 列印
雞啄唔斷 ■四哥拉姑雞啄唔斷欲轉場，鬍鬚Kong尾隨其後不發一言。
企埋一邊 ■四哥喺名店內係咁捉住拉姑傾偈，鬍鬚Kong企埋一邊等候。
分工合作 ■拉姑不斷向四哥畀意見，而鬍鬚Kong行先一步入Cova搵位。
起腳踢人 ■四哥早前參與內地綜藝節目《寶貝的新朋友》時起腳踢小拍檔。
家庭聚會 ■四哥與拉姑雖然離婚收場，但他們與子女霆鋒和婷婷關係好常見面。
深情剖白 ■四哥女友CoCo曾深情剖白，欣賞男友是個紳士，對她呵護備至。
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  81歲謝賢與32歲上海女友CoCo拍拖12年，四哥坦言未遇過一個女仔同佢咁夾，但經歷兩次婚姻失敗後堅拒再婚。近年二人分手復合無數次，近數月亦未見CoCo「人肉速遞」來港陪四哥，疑似再度分手。早前他約前妻「拉姑」狄波拉和其現任老公鬍鬚Kong（江耀城）到銅鑼灣行街，四哥不斷喺拉姑耳邊「依依哦哦」，由三人行買衫變Cova申訴大會。難得鬍鬚Kong無詐型，仲好識做地全程對呢對前任夫婦保持適當距離，待四哥可以盡訴心中情，呻吓解吓悶，舒服晒。 採訪：梁志明

        四哥一生中有五個女人，與息影女星嘉玲和蕭芳芳拍過拖，而甄珍和拉姑就是離婚收場。由於拉姑與他育有霆鋒和婷婷，有子女維繫，他們再見亦是朋友，一家四口亦常有家庭聚會。現任女友CoCo與四哥相差49歲，但她表示男友很呵護她，與他一起很幸福，只是不時被追訪會有點壓力。故近年二人感情較反覆，不時傳出分手，前年他們試過分完手再復合。愛得難捨難離，無奈四哥揚言不會再婚，他仲瀟灑話CoCo搵到筍盤可以走，但心裏又希望百歲之時有女友相伴。

四哥之講極唔完

  日前四哥相約拉姑同鬍鬚Kong去銅鑼灣利園行街，四哥係咁捉住拉姑講嘢，拉姑無所謂，一路聽一路揀衫。原本拉姑去完Valentino後再去Brunello Cucinelli幫兩位男士揀衫，但四哥真係好吹得，Non Stop係咁講講講講講講，鬍鬚Kong見四哥講嘢多過睇衫，都唔敢黐得太埋，經常殿後等佢跟拉姑可以暢所欲言。在該店逗留10分鐘，三人索性轉場去Cova坐低飲嘢慢慢傾。此時鬍鬚Kong又好醒咁做行頭嗰個，幫佢哋搵定位。

四哥之大把嘢煩

  其實四哥除了感情煩惱，早前他因參與內地綜藝節目《寶貝的新朋友》而惹是非，事緣5歲小男生拍檔講咗句唔禮貌嘅說話，四哥喺鏡頭前起腳踢對方的屁股，行為引起網民不滿。而大仔霆鋒亦有好多是非，近期因佢主持嘅真人騷節目《鋒味》要求素食廚師煮肉，對方因拒絕被foul出局，結果惹起爭議，網民亦瘋狂地鬧霆鋒唔識尊重人。當日呢餐茶傾咗好耐，講足三個鐘都未完，好彩鬍鬚Kong有耐性，可以坐埋一邊慢慢等。
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