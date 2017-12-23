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﻿離婚後更Friend

2017-12-23 列印
吳啟華 石洋子 ■吳啟華雖與細他21年的石洋子離婚，但他稱永遠當前妻是屋企人，而他也經常盡父親責任帶女兒出街。
馬清偉 薛芷倫 ■薛芷倫02年與大生銀行家族成員馬清偉婚變，直至03年承認分居，但薛芷倫表示雙方永遠是知己好友。
王美華 曾志偉 ■曾志偉三任太太中，「寶媽」王美華曾呻志偉為朋友忽略家庭，兩人離婚至今偶爾會在台灣同場出現和互動。
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  圈中有不少離婚夫妻，但分開後仍能做朋友的寥寥可數，除了四哥拉姑，以下三Pair都算是佼佼者。
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