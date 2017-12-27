  • 2017年12月27日 星期三
  • 19º
  • 62%
熱門： 導盲犬消防父子兵何猷啟求包養遭姦殺予恩

日報新聞 > 娛樂

﻿《仙樂飄飄》次女Heather平安夜腦癌離世

2017-12-27 列印
■Heather(左)在《仙》片演Louisa。 網上圖片
Previous Next

　　1965年上映經典歌舞電影《仙樂飄飄處處聞》中，扮演Trapp上校次女的Heather Menzies-Urich，約一個月前被確診末期腦癌，並於日前平安夜於家人陪伴下逝世，享年68歲；《仙》片演Trapp家長女Liesl的Charmian Carr在上年9月離世。

　　Heather生於加拿大多倫多，接拍茱莉安德絲主演的《仙》片時僅15歲，該片全球大賣並橫掃10個奧斯卡獎！但Heather並未因該片走紅，她其後拍過電視劇《Logan's Run》等，更曾為《Playboy》雜誌拍過裸照。《仙》片演Louisa妹妹Gretl的Kym Karath在社交網留言悼念「家姐」，稱感到很悲痛；演Trapp上校的基斯杜化龐馬亦有在網上轉載Heather離世的消息。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd