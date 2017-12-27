Heather生於加拿大多倫多，接拍茱莉安德絲主演的《仙》片時僅15歲，該片全球大賣並橫掃10個奧斯卡獎！但Heather並未因該片走紅，她其後拍過電視劇《Logan's Run》等，更曾為《Playboy》雜誌拍過裸照。《仙》片演Louisa妹妹Gretl的Kym Karath在社交網留言悼念「家姐」，稱感到很悲痛；演Trapp上校的基斯杜化龐馬亦有在網上轉載Heather離世的消息。
《仙樂飄飄》次女Heather平安夜腦癌離世
Heather生於加拿大多倫多，接拍茱莉安德絲主演的《仙》片時僅15歲，該片全球大賣並橫掃10個奧斯卡獎！但Heather並未因該片走紅，她其後拍過電視劇《Logan's Run》等，更曾為《Playboy》雜誌拍過裸照。《仙》片演Louisa妹妹Gretl的Kym Karath在社交網留言悼念「家姐」，稱感到很悲痛；演Trapp上校的基斯杜化龐馬亦有在網上轉載Heather離世的消息。
百年歷史碩果僅存 蓮香舊舖將拆卸 老式茶樓賣少見少
有一百二十八年歷史的「蓮香樓」，多年來租用中環一棟舊樓地下兩層，是本港碩果僅存的老式茶樓。近日有消息指，該舊樓被新業主收購，將於一九年清拆重建，蓮香樓去向未明，不少顧客相約重溫一盅兩件。蓮香樓發言人承...
2017-12-27
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曾自轟太陽穴爆眼 湖南魔警落網內幕曝光
湖南上周發生現役警員持槍殺人案，公安派出大批特警追捕兩天後，疑犯終繩之於法，網上流傳一幅疑犯被捕時面容腫脹、滿佈血印的相片。專家估計，疑犯曾吞槍自殺，但大難不死。 湖南省婁底市新化縣公安局警員陳建湘，...
2017-12-27
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美擬報復減支援經費 聯國否定耶城首都地位
聯合國大會日前通過無約束力決議，認定美國承認耶路撒冷為以色列首都行動無效後，美國駐聯合國大使黑莉（右圖）透露，美方計劃大幅削減二○一八至一九年度支援聯合國營運經費；她批評，聯合國低效率、開支過高，華府...
2017-12-27
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理聯席董事王子超表示，上水御皇庭1座高層A室，面積372方呎，屬2房間隔，享開揚景，獲上車客以約478.8萬元承接，呎價12871元，原業主於10年4...
2017-12-27
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A股回勇 恒指ADR升121點 港股復市上試三萬關
港股於聖誕假期期間，A股照常開市，雖然A股前日表現疲弱，滬深兩指均跌逾0.5%。不過，A股昨日表現略為回穩，滬深兩市分別升8%、0.5%，滬指重上三千三百點關。 滬深兩指昨日反覆向上，雖然上證指數略為低開，但隨後逐步向上，加上在自貿港、半新股的升蝠帶動下，一直保持升勢，上證指數收報3306點，升25點，升幅為0.78%，成交1746億元（人民幣，下同）；深證成指則收報11021點，漲0.15%，成交額1898億元。受惠中央經濟工作會議確定明年八項重點工作，其中之一是推動全面開放新格局，自貿港板股份走強，如暢聯升9.98%、上海物貿升4.7%。 另一方面，海通證券指出...
2017-12-27
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衝18連勝 藍月勢獵鵲
曼城今晚英超聖誕快車第二擊作客紐卡素前，領隊哥迪奧拿透露會輪換正選陣容，讓狀態漸入佳境的中場根度簡和貝拿度施華擔正。兩子各賽事近四場合共收錄兩入球、五助攻，料可領軍輕取近況低迷的喜鵲，將聯賽連勝紀錄增至十八場，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。（now621台、LeSports HK App周四凌晨3:45直播） 上場英超聖誕快車第一擊，曼城主場4:0大勝般尼茅夫。事隔四日再上征途迎接本月各賽事第八仗，哥迪奧拿坦言輪換在所難免：「我們每四日踢一場，一定需要輪換。」 哥帥：輪換無損實力 哥師續道：「貝拿度施華和根度簡上仗鬥般尼茅夫後備上陣，表現和狀態都不俗，今場將會有更多...
2017-12-27
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天然•抗敏 重現新肌
在化學品充斥護膚巿場的時代，天然有效的美容法則愈見受追捧，純淨、溫和才是給肌膚最好的營養劑。要隔絕敏感，抵抗環境污染的侵害，當下就從天然護理開始！文︰Angel 圖︰Julio、Choy Ho ...
2017-12-27
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新婚爆出同富貴兄弟擘面 余文樂「零孕味老婆」甜蜜慰藉
今個月5日喺澳洲墨爾本低調迎娶「皮帶大王」千金王棠云（Sarah）嘅余文樂，同時又爆出「奉子成婚」傳聞，36歲樂仔疑似「雙囍臨門」鬼咁happy！不過同時間亦有指原來樂仔，早於兩年前同班富貴兄弟沈嘉偉...
2017-12-27
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社論——收費透明化 趕絕黑的
不少人到外地旅遊或公幹，對當地人的第一個印象，很大機會來自的士司機，因為由口岸進入市區，乘坐的士，是最便捷的點對點交通工具。若一個地方黑的當道，好像一粒老鼠屎弄臭一窩粥，必會連累當地的形象。昨天警方在聖誕節假期期間放蛇，成功捉到黑的司機，反映黑的掃之不絕，警方要持續打擊外，當局須採取措施，令的士收費透明化，讓黑的難以劏客。 聖誕長假期剛過，新年假期又來，是旅客訪港的高峰期，的士害群之馬四出搵食。兩名警員昨天喬裝內地人，在花園道山頂纜車站等的士上山頂，一名司機兜客，開價一百二十元，實際車資為六十多元，到埗後司機還多收四十元，貪得無厭，最後被捕。 資料顯示，黑的出沒地點，多為外...
2017-12-27
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頭號目標——萬馬飛騰要補鑊
很多同行都說過，香港賽馬在編制上有一問題，就是一些谷戰和泥地專家，當評分上升至過百分後，便會因沒有合適賽程而請纓無路，而今次列陣尾場的「萬馬飛騰」，由上季尾開始便正正遇上此難題。 第八場二班一六五○米...
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