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﻿篠原《民眾》結局 創「月九」收視新低

2017-12-27 列印
■篠原在《民》劇中，當選市議會議員。
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　　日本富士電視台「月九」(星期一晚9時檔)劇場多年來曾推出多部經典作品，亦是明星人氣指標，但近年「月九劇」收視常只跌至單位數，上季有新垣結衣及山下智久主演的《緊急候命3》回升至逾10%，但今季篠原涼子主演的《民眾之敵》成績更「驚人」！《民》劇首播只得9%，上周第9集為7%，前晚大結局就勁跌至4.6%，創下「月九」歷史新低！

　　有網民力撐該劇揭示政壇權術內容不算太差，但篠原由家庭主婦兼政治素人，竟能符碌當選議員就令人難以置信，收視成績似反映現今日本人普遍「討厭政治」和「政治冷感」！

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