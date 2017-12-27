﻿出席東京藝術展 成龍視行善為終身職業

成龍、Michael Bolton、「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林及珠寶設計師莊莎娜獲日本藝術家深見東州邀請，出席在東京舉行的年度展覽。



成龍和藝術家深見東州首次見面已相當好傾，成龍更希望邀對方到中國參與自己所舉辦的慈善活動。他在台上表示，大家一同生活喺地球村，應該要互相幫助：「我好年輕就打響名堂，由於自己曾經窮過，所以賺到錢就去花天酒地。但自從參與慈善工作後，慈善教曉我如何做一個人、如何去睇呢個世界、如何去對人、對事和對物。我先知道一個成功嘅人，不在於你嘅力量有幾大、你嘅身家有幾豐厚，而係你真正幫助咗幾多人！慈善工作差不多是我的終身職業。」



