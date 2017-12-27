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﻿群星賀大壽 志雄哥自封綠葉王

2017-12-27 列印
■阿Sa放低男朋友一陣去賀志雄哥生日。
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　　前日係聖誕節亦係吳志雄嘅60大壽，壽宴延開30席，圈中超多好友如蔡卓妍（阿Sa）、古天樂、唐詩詠、張文慈、謝天華等到賀。志雄哥笑言壽宴由家人安排，生日願望希望世界和平，大家跟他一樣開開心心。

　　對於工作大計，志雄哥笑言希望每日都有工開又可以周圍行吓睇風景，既可唱歌又拍戲，並指身上綠葉圖案的西裝由太太專登訂造畀佢。他說：「太太知我心意，因為我係電影界嘅綠葉王。」

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