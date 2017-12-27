不少人到外地旅遊或公幹，對當地人的第一個印象，很大機會來自的士司機，因為由口岸進入市區，乘坐的士，是最便捷的點對點交通工具。若一個地方黑的當道，好像一粒老鼠屎弄臭一窩粥，必會連累當地的形象。昨天警方在聖誕節假期期間放蛇，成功捉到黑的司機，反映黑的掃之不絕，警方要持續打擊外，當局須採取措施，令的士收費透明化，讓黑的難以劏客。 聖誕長假期剛過，新年假期又來，是旅客訪港的高峰期，的士害群之馬四出搵食。兩名警員昨天喬裝內地人，在花園道山頂纜車站等的士上山頂，一名司機兜客，開價一百二十元，實際車資為六十多元，到埗後司機還多收四十元，貪得無厭，最後被捕。 資料顯示，黑的出沒地點，多為外...

2017-12-27