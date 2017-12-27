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﻿荷蘭來港捧場 ﻿千嬅﻿﻿囑患病粉絲保重﻿

2017-12-27 列印
■千嬅前晚與粉絲齊在紅館共度聖誕節。
■GiGi與千嬅在後台合照留念。
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　　楊千嬅早前於《拉闊音樂會》讀出一位患病歌迷GiGi母親的來信，GiGi前晚更由荷蘭返港到紅館欣賞千嬅的個唱，並獲邀到後台和千嬅見面！

　　楊千嬅近日忙於在紅館舉行跨年個唱，前日適逢是聖誕節，一位居於荷蘭、患先天疾病的歌迷GiGi專誠來港捧場。千嬅完騷後，特別安排對方到後台見面，GiGi見到千嬅時相當興奮，千嬅蹲在坐着輪椅的GiGi身旁鼓勵她道：「你一定要勇敢面對，媽媽、我同埋你好多朋友親人都會陪住你，支持你！」

　　GiGi其後在媽媽和親友協助下，努力地站起來與千嬅合照，雖然只是短短幾十秒，已令千嬅非常感動，並拍掌為GiGi打氣！千嬅亦叮囑GiGi要保重和多休息，GiGi亦勸千嬅要早點休息，不要做網上直播呢！

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