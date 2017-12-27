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﻿派新碟做禮物 鄺美雲被索簽名

2017-12-27 列印
■Cally昨到電台宣傳新碟。
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　　鄺美雲（Cally）昨到商台宣傳上月推出的新碟《鄺美雲Again》，日前平安夜是Cally的55歲生日，被問到生日願望是否找個伴？她笑言沒這樣想過，又透露愛犬Euro很懂性，好像知道要代替爸爸Cash的位置一樣，寸步不離跟着她；她的生日願望是身體健康、平安與工作順利。

　　Cally表示已有20年沒推出情歌大碟，這次買了一些新碟作聖誕禮物送給友人，豈料大家都拿着新碟向她索簽名呢！

　　另外，剛當選港區全國人大代表的她透露，很多工作要陸續展開，希望做到香港與內地的橋樑角色。問到特別關心哪個議題？Cally自言一直有做教育和慈善工作，因為知道很重要，人要有正確的德育觀念。

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