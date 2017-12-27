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﻿樂仔被踢出局

2017-12-27 列印
樂仔被踢出局 早前有報道指樂仔過往獲好友I.T老闆沈嘉偉關照，其後自創品牌Madness發展理想，沈嘉偉想搵樂仔同佢嘅時裝店合作，次次「傾唔掂」，最終兄弟決裂。就連今年4月城城大婚，兄弟班獨欠余文樂。其後Chilam回應兄弟反目一事，擺明同樂仔劃清界線謂：「我與沈嘉偉、郭富城都好好朋友呀！」
■有指邱淑貞老公沈嘉偉因品牌合作不來，已於兩年前與余文樂反目。
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　　早前有報道指樂仔過往獲好友I.T老闆沈嘉偉關照，其後自創品牌Madness發展理想，沈嘉偉想搵樂仔同佢嘅時裝店合作，次次「傾唔掂」，最終兄弟決裂。就連今年4月城城大婚，兄弟班獨欠余文樂。其後Chilam回應兄弟反目一事，擺明同樂仔劃清界線謂：「我與沈嘉偉、郭富城都好好朋友呀！」
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