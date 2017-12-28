﻿成軍七年名存實亡 ﻿ miss A﻿﻿宣佈散Band﻿

韓國女團miss A成軍七年，隨着韓籍成員Min和中國籍成員Jia先後退團離巢，組合已名存實亡，其所屬的JYP娛樂公司昨宣佈miss A正式解散。本報記者 圖：網上圖片



韓國四人女子組合miss A於2010年出道，不過隨着秀智開始作個人發展後，即屢傳出與隊友不和；而組合15年後亦再無新作。Jia和Min及後先後退團，僅得秀智和Fei續約JYP娛樂公司，組合早已名存實亡，終於在昨日正式宣佈解散。



Jia和Min先後退團



Jia得悉miss A解散後，有感而發道：「有了miss A才有了我，很感謝和其他3位隊員在JYP的日子……」Fei亦說：「作為miss A成員出道的那一刻，是我人生最難忘的時間點……」。



