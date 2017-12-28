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﻿Rihanna哀悼遭槍殺表弟

2017-12-28 列印
■Rihanna與表弟感情要好。網上圖片
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　　美國天后Rihanna昨突於社交網貼出悼文，指自己的21歲表弟Tavon Kaiseen Alleyne於加勒比海附近一小國巴巴多斯被槍殺。Rihanna稱：「不能相信只是昨晚，我還用手臂抱住你！從沒想過這就是最後一次感受到你的體溫！永遠愛你。」並標示中止槍械暴力。據報道指，Tavon於當地時間周二晚，突遭一男子上前連開數槍，最終傷重不治。

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