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﻿迪麗熱巴現身上海拉隊撐《解憂》

2017-12-28 列印
■右起：李鴻其、董子健、迪麗熱巴和韓杰齊在上海谷戲。
■迪麗熱巴暢談拍攝《解憂》點滴。
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　　改編自同名人氣日本小說的《解憂雜貨店》中國版電影，將於本月29日在內地上映，香港則於下月18日公映。該片台前幕後正進行全國巡迴宣傳活動，主要演員迪麗熱巴、李鴻其聯同導演韓杰、藝術指導韓寒等台前幕後早前在上海現身谷戲，大受影迷歡迎！

　　李鴻其亦感謝觀眾喜愛《解憂》，片中的「生命中有很多沒那麼圓滿的事情，但在最後一刻做了當下最該做的事情」對白，最令他感動！韓杰則笑稱，《解憂》這電影太難拍，他拍到頭髮都白了呢！

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