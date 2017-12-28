江漢對演藝事業充滿熱誠，六十年代起已擔任多部國、粵語電影男主角，作品包括《我來也》、《故園春夢》、《火燒少林寺》、《雪山飛狐》和《海燕》等。79年先後加入麗的電視及無線電視，演出劇集包括：《人在江湖》、《烈火雄心》、《衝上雲霄》和《溏心風暴》等，亦有涉足舞台劇，演過不少膾炙人口的經典角色，深受觀眾愛戴。
江漢追思會周六舉行
江漢對演藝事業充滿熱誠，六十年代起已擔任多部國、粵語電影男主角，作品包括《我來也》、《故園春夢》、《火燒少林寺》、《雪山飛狐》和《海燕》等。79年先後加入麗的電視及無線電視，演出劇集包括：《人在江湖》、《烈火雄心》、《衝上雲霄》和《溏心風暴》等，亦有涉足舞台劇，演過不少膾炙人口的經典角色，深受觀眾愛戴。
中藥世家 夫妻決裂 霸王風暴
霸王國際集團（1338）昨天遭創辦人之一的萬玉華入禀高院，要求將其控股公司Fortune Station Limited 清盤。萬玉華聲淚俱下，指與丈夫兼合夥人陳啟源婚姻破裂。她稱，丈夫在一次爭執中掌...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
灑狗血求平安惹公憤 湖南車主殺狗「祭車」
內地不少狗隻因愛嚐香肉無辜被害，湖南一名車主為祈求新座駕路路平安，日前當街以鐵錘活活打死一隻黑狗，再用其血「祭車」。影片在網上流傳後隨即引起公憤，紛紛譴責車主；更有人指，以狗血祭車做法心術不正，提醒車主駕駛該車時要加倍小心，否則隨時車毀人亡。 據悉，有關短片周二在湖南省長沙市嶽麓區金星北路一小區內拍攝，一名女子購買新車後，聲稱要按家鄉傳統習俗，殺黑狗、灑狗血祈求新座駕路路平安。短片顯示，一名男子一手將困在籠內的黑狗拿起，另一名男子不斷揮鐵棍地敲擊狗頭，黑狗發出陣陣哀鳴。 黑狗氣絕後，男子便拿着狗屍繞行白色房車一周，其間不斷將狗血灑向車身、輪胎。 短片在網上流傳後隨即引起公憤...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
變節士兵有炭疽菌抗體 平壤或擁生化武器
北韓連番試射彈道導彈、核試，已令東北亞局勢動盪不安，惟韓國傳媒報道，當局在一名變節朝軍體內驗出炭疽菌抗體，顯示平壤當局或擁有生化武器；另外，美國政府宣佈，制裁兩名負責彈道導彈發展計劃北韓高層官員，藉以向平壤政府施壓。 韓國傳媒引述一名情報官員消息報道，當局在一名今年變節的北韓士兵體內，驗出炭疽菌抗體，惟消息並無透露變節者身份；調查人員估計，該名士兵投奔韓國前，曾在北韓境內接觸過炭疽菌，或注射預防炭疽疫苗，導致體內產生抗體。 傳媒相信，有炭疽菌抗體的變節者，是上月開車高速駛過非軍事區，被同僚槍傷的吳昌盛；或上周趁濃霧越過非軍事區投奔韓國的朝兵。 日本傳媒早前引述韓國消息指，平...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層H室，面積549方呎，3房間隔，獲區內換樓客垂青，以533萬元購入作自住，呎價為9709元，屬市場價...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
油價回軟拖累能源股 假日氣氛成美股壓力
美股周三繼續好淡爭持，杜指開市不久一度走軟，曾跌14點，見24731點，其後回穩，納指和標指亦反覆靠穩。油價回軟拖累能源股表現，加上金融股走低，對假期氣氛仍濃厚的大市構成壓力。 杜瓊斯工業平均指數四時報24760點，升14點；納斯達克指數6936.09點，見跌0.16點。能源類別股份是早段表現最差板塊，曾跌0.3%，其餘是跌0.2%的金融股，房地產信託股則造好。 滙控（005）美國預託證價格曾見80.44點港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見403.07點港元，較香港收市升1.87港元。美匯指數到美市早段走低，曾跌0.3%，見92.98...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
不再孱兵
奧斯爾近期擺脫狀態不穩和體能不足兩大問題，連續兩輪英超建功，與回復健康的韋舒亞一起撐起阿仙奴中場線。雖然目前正值聖誕新年快車賽期，但槍手卻有六天休息時間才再上征途，正好讓兩名「孱兵」養精蓄銳，今晚領軍作客水晶宮延續聯賽四場不敗走勢。 （now621台、LeSports HK App周五凌晨3:45直播） 阿仙奴攻擊王牌阿歷斯山齊士疑出走不成消極比賽，箭頭拿卡錫迪又連續四輪英超食白果，球隊能夠在上述四戰一勝三和，全靠奧斯爾和韋舒亞。 前者連續兩輪聯賽各入一球，英超近十次上陣取得四入球、五助攻，獲領隊雲加大讚：「他無論比賽和操練都十分努力，近期更鬥心十足，每個隊友都喜歡...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
CLA250 AMG期間限定
為慶祝Mercedes-AMG成立五十周年，平治代理最近替CLA及E-Class推出多款原廠AMG配件，並以套餐式或單件特價發售。 文：彭志揚 圖：William 圖中所見新版CLA25...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
追討「凱莉山」192萬 10歲囡入學無着落 陳慧珊黑面神上身 老公保持距離
最近，陳慧珊(Flora)就英國貴族學校凱莉山(Mount Kelly)申請改劃紅磡商廈作小學校舍遭城規會否決，入稟高等法院，控告校方違約及追討192萬個人提名債券。其10歲獨生女鍾律然(Mira)轉...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——強制舊樓修葺 防「石屎雨」成災
冬季日夜出現溫差，舊樓外牆危機四伏。繼數日前油麻地遊戲機中心一個三百磅重招牌倒塌，三途人遭壓傷，遊戲機中心東主涉刑事責任被捕之後，昨天又發生兩宗類似事故，早上元朗一唐樓石屎剝落，擊傷兩名途人；下午油麻地彌敦道一舊樓外牆石屎連瓦磚又飛墮，先擊中一巴士頂層，再反彈打碎一的士客座窗戶，幸而乘客僅受輕傷。 接連發生的「石屎雨」事故，與舊樓失修有關。政府準備明天加推「樓宇更新大行動2.0」，刻不容緩，且須因應舊樓數目眾多，有需要部署加碼。 據政府統計，現時全港有超過五千幢樓齡逾五十年的私樓或商住大廈，不少急需維修，尤其部份被形容為「三無大廈」，即無業主立案法團、無居民組織及無管理公司...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
三騎兩練起孖告別2017
昨晚舉行二○一七年最後一次賽事，多位騎練起孖。其中方嘉柏贏「糖黐豆」及「喜得龍」，貫徹谷草王本色；而為以上兩駒建功的莫雷拉和貝湯美，分別另贏「勇冠王」及「星洲司令」，莫雷拉最終成為騎師王。至於何良與羅...
2017-12-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6