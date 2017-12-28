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﻿江漢追思會周六舉行

2017-12-28 列印
■江漢的代表作包括《故園春夢》。劇照
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　　著名資深影視演員江漢（姜永明）日前不幸逝世，享年79歲，華南電影工作者聯合會方面昨透露，江漢的追思會將於本月30日（今周六）在紅磡世界殯儀館舉行，翌日舉殯。

　　江漢對演藝事業充滿熱誠，六十年代起已擔任多部國、粵語電影男主角，作品包括《我來也》、《故園春夢》、《火燒少林寺》、《雪山飛狐》和《海燕》等。79年先後加入麗的電視及無線電視，演出劇集包括：《人在江湖》、《烈火雄心》、《衝上雲霄》和《溏心風暴》等，亦有涉足舞台劇，演過不少膾炙人口的經典角色，深受觀眾愛戴。

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