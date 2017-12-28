﻿陳欣健開騷夢成真 父女合唱送驚喜

陳欣健前晚於旺角麥花臣場館舉行演唱會，邀得陳潔靈、許冠文、梁漢文等擔任表演嘉賓，獲英皇集團主席楊受成與太太陸小曼、盧冠廷夫婦、胡楓等眾多圈中人捧場。



陳欣健稱唱了55年才開騷，雖然至今一首金曲也沒有，但笑言發一個夢要50年才成真，令他發現了「最緊要長命」的真諦，他說：「就算唔順、轉折也好，只要堅持總會有轉機，上台前雖然緊張，但當在台上我便會享受，記住台上每一秒及嘉賓的眼神。」長女早茵更突然上台跟他合唱《You Raise Me Up》，令他十分驚喜；他又感謝患上腦退化症的太太，亦希望能有多點時間陪伴她。



