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﻿校方反擊 : 從未收任何款項

2017-12-28 列印
■Flora有意替女兒轉讀凱莉山。
■陳慧珊現身去年7月的凱莉山記者會，以示撐場。
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　　有逾140年歷史嘅英國傳統寄宿名校Mount Kelly，去年宣佈在港成立分校，但喺屯門掃管笏建校計劃落空，申請租用紅磡商廈開辦小學又遭城規會否決。陳慧珊就入稟高院，要求校方退還支付該校嘅192萬元個人提名債券款項。其後「凱莉山」發聲明反擊，指從未收取任何有關款項。
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