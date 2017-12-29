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﻿祖藍拉隊開騷 揭老婆渴望上台

2017-12-29 列印
■祖藍、祥仔與李思捷預告演唱會是個開心騷。
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　　王祖藍、阮兆祥與李思捷到電台宣傳合作的演唱會，祖藍透露，這次開騷除了扮經典角色，亦會加入新元素，看看民意如何，或會再扮演前特首。

  思捷稱最重要是能令觀眾開心，有講有笑，又跳又唱；祥仔則表示，素材上花了很多心思，祖藍亦說會是闔家歡，包括回顧不同年代的娛樂圈，尋找集體回憶，並是跳舞比重佔最多的一次，更誇口稱「勁過郭富城」！祖藍又指老婆李亞男很喜歡唱歌跳舞、很渴望上台，若成事就要逼萬多人看她演出，他更笑說，要嘗試為老婆設計一個「廁所位」呢！

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