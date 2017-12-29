﻿新歌抒發哀傷 ﻿﻿﻿陶喆默認太太不幸流產﻿

台灣歌手陶喆與太太江佩蓉（Penny）結婚三年來，經歷男方爆出背妻偷食風波，最終雨過天晴，兩夫婦亦有「造人」計劃；陶喆近日推出新歌，歌詞暗示太太曾不幸流產。 圖：資料圖片



陶喆自2015年爆出背妻偷食風波，並獲太太江佩蓉（Penny）原諒後，他坦言有當爸爸的計劃。陶喆近日推出新歌《Mars Baby》，歌詞寫道「多麼遺憾今生無緣，我很願意等着你，下輩子再來到我的世界」，似暗示Penny曾流產的痛苦經歷。



陶喆的唱片公司隨後表示：「詢問過陶先生後，他並沒有要刻意放大私人領域的事，所有情緒也都抒發在歌曲中，之所以寫出來，是希望藉由他自身發生的真實故事，來鼓勵和他有相同際遇的歌迷們，藉此獲得正向的力量。」



