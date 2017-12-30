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﻿化療電療共38次 ﻿金宇彬﻿﻿親筆信談抗癌﻿

2017-12-30 列印
■金宇彬的病況備受關注。資料圖片
■金宇彬的親筆信可見筆劃清晰。 網上圖片
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　　人氣韓星金宇彬今年5月透過事務所透露患上鼻咽癌，並即時停工治療，康復進程良好的他昨日發表親筆信，首度透露抗癌過程。本報記者

　　現年28歲的金宇彬於親筆信中提到，得悉患癌後即要接受各種治療，期間身體很疲累，有時看到自己的名字成網上熱搜字會感到害怕。他想在今年完結前向粉絲交代，故寫下該信。

　　金宇彬透露，停工接受治療後，感激粉絲支持、為他祈禱，令他完成3次化療和35次放射治療（電療），粉絲打氣留言就令他感到充滿力量！金宇彬稱已完成抗癌治療，目前只需定期覆診，可慢慢散步及如常進食，體力漸比之前好，但要再多點時間才可和粉絲見面。

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