我到處向人推介《郭鶴年自傳》，叫人看看「大馬糖王」如何創立他跨行業的商業王國，認為當中凝聚了他一生的營商智慧。 書中提到他如何從零開始創立香格里拉酒店集團，現時香格里拉集團市值超過六百億元，截至今年擁有和管理的酒店達到一百間，另有三十六家仍在建造中。 郭鶴年打入酒店業是一個偶然，在一九六七年，他做的食糖商品貿易相當成功，但希望多元化發展去平衡風險。當時剛巧有一名土地經紀問他是否願意買入今天新加坡香格里拉酒店所在的地皮，他自此踏足酒店業。郭鶴年搞香格里拉酒店的成功經驗，是一個很長的故事，我嘗試撮要出幾個方面。 第一， 應用簡單原則。郭鶴年搞酒店之前，由於經常去倫敦做食糖期貨交...

2017-12-30