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﻿結衣BB 被指翻撻三浦春馬

2017-12-30 列印
■結衣BB與三浦10年前合演《戀空》。資料圖片
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　　現年29歲的新垣結衣憑《逃恥》再創事業高峰，最近突然被傳翻撻10年前合演純愛電影《戀空》的三浦春馬！兩人當年因該片「日對夜對」而傳出撻着，但後來三浦公開與舞蹈員菅原小春拍拖。早前有指三浦已和菅原分手，結衣BB更傳短訊慰問三浦，兩人再度聯絡後終重燃愛火！

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