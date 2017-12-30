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﻿千嬅被「星海」感動邊唱邊喊

2017-12-30 列印
■千嬅做出心形手勢回應歌迷講「我愛你」。
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　　楊千嬅的紅館演唱會前晚踏入第6場，好友林海峰、王菀之和黃真真等均有捧場。

　　千嬅前晚有3套新靚衫，讓觀眾晚晚有新鮮感，觀眾反應亦愈來愈High，到Encore環節，千嬅表示要唱最後一首歌時，觀眾不肯，於是她再加唱《鍊金術》。歌迷隨後集體向千嬅大叫「我愛你」和「支持你」等，終搞到千嬅眼紅紅再唱多一首《勇》，全場觀眾開手機電筒和大合唱，千嬅終在手機亮光造成動人「星海」下邊唱邊喊呢！

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