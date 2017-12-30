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﻿林超賢炮製《紅海》迫真槍林彈雨

2017-12-30 列印
■林超賢在爆炸的煙霧中檢查槍械。
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　　林超賢執導、戰爭題材英皇電影《紅海行動》將於3月在港上映。林超賢繼《湄公河行動》獲得口碑票房雙雙大豐收後，拍攝《紅海》時幾乎所有爆破、槍戰場面都是他親自上陣指揮，成功拍出槍林彈雨的真實感，媲美荷里活頂級大製作！

　　《紅海》是根據也門撤僑事件改編，講述中國的海軍陸戰隊「蛟龍突擊隊」，遠征外國拯救被挾持的中國人質，經歷驚險過程，最終完成使命！



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