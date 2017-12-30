《紅海》是根據也門撤僑事件改編，講述中國的海軍陸戰隊「蛟龍突擊隊」，遠征外國拯救被挾持的中國人質，經歷驚險過程，最終完成使命！
林超賢炮製《紅海》迫真槍林彈雨
《紅海》是根據也門撤僑事件改編，講述中國的海軍陸戰隊「蛟龍突擊隊」，遠征外國拯救被挾持的中國人質，經歷驚險過程，最終完成使命！
沒求診外遊 僅服妹藥物 六歲仔疑手足口病猝死
手足口病不能掉以輕心！上水一名六歲男童疑患上手足口病，但男童未獲家人陪同求醫，僅服用同患該病的胞妹吃剩的藥物；其後，家人更趁假期帶男童往內地遊玩數天。至昨日，母親帶同兄妹外出，男童途經上水天平邨商場時...
2017-12-30
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公司負責人保釋候查 台灣奸商涉賣過期雞蛋
台灣再揭發有無良食品商販買過期食物。桃園地檢署調查發現，台灣第二大蛋商萇記泰安蛋品公司，涉嫌販賣逾期雞蛋、蛋液，周四以詐欺、偽造文書等罪名拘捕公司負責人，疑犯其後獲准保釋候查。 桃園地檢署指，桃園市萇記泰安蛋品公司，在供應新鮮雞蛋給下游商家後，再無償回收商家過期蛋、破殼蛋，將外觀完整的過期蛋混入新品，重新包裝、更改有效期限後，再次出貨販售。 破殼雞蛋則製成蛋液，銷售給蛋糕店、熱炒店、早餐店等食肆，供消費者食用。 當局周四突擊搜索公司負責人住所、桃園、彰化、台南營業所等五處地點，檢走帳簿、交易單據、電腦、行動電話、閉電視系統、檔案等證物，並傳召十七名證人協助調查。檢方認為，公...
2017-12-30
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意大利3星名廚 社區廚房為露宿者煮餐
去年獲選為全球最佳餐廳的意大利米芝蓮三星餐廳Osteria Francescana，其主廚博圖拉計劃在巴黎第八區瑪德蓮教堂地庫設立一間社區廚房，向露宿者等有需要人士提供廉價食物。 博圖拉正接觸法國一間商業機構，倘若成事，社區廚房會向當地超級市場收集賣剩食材烹調菜式，普通館每客需花費九歐羅（約八十四港元），便可品嚐由三星級名廚主理的午餐，有需要人士只需付一歐羅（約九港元）即可品嚐。博圖拉去年初創立非牟利計劃Food for Soul，專門針對世界各大城市浪費食物與飢餓問題。
2017-12-30
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雲海下周開價 勢成新年頭炮
即將踏入2018年，新地旗下的馬鞍山新盤雲海，勢成明年頭炮盤，項目最快下周開價，並於1月內開售，首批涉逾70伙，將涵蓋各類戶型。發展商日前更開放4房及2房示範單位予外界參觀。 新地的馬鞍山新盤雲海，料...
2017-12-30
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收爐日未能破30000關 港股全年升36%八年最勁
港股2017年最後一個交易日與30000點關口擦身而過，以29919點作年結，全日升55點，連升第5日，全年累計飆36%，升幅是近8年來最高。今年多隻藍籌股升幅都以倍數計，表現最好的吉利（0175）累飆2.7倍；其次為碧桂園（2007）和舜宇（2382），分別飆升2.4倍及1.9倍。 中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，資金今年最後一個交易日都傾向先行減磅獲利，到2018年再作部署；港股雖然未能破30000點，但他對後市仍然樂觀。他指出目前環球經濟復甦的利好因素未見逆轉，在企業盈利增長、北水繼續流入下，預期明年買盤仍然積極，支撐大市表現。 隔晚美股造好，道指再創收市新高，...
2017-12-30
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有錢使得鬼推磨 賞金殺手
對利物浦假九號羅拔圖法明奴來說，近期倍添士哥動力。事關他今季各戰線已積累十六球，入球獎金增至比周薪還要高的八萬五千鎊(約八十九萬港元)，難怪此子變身「賞金殺手」於年底入球停不了，今晚英超新年快車勢於主場再接連破門，領軍大勝李斯特城歡送二○一七！ （now622台、LeSports HK App今晚11:00直播） 正所謂有錢使得鬼推磨，法明奴近三場英超場場破網共入四球，皆因其本季各戰線入超過十五球的話，合約中的獎金便由每球六萬五千鎊攀升至八萬五千鎊。由於其周薪亦只是六萬八千鎊，故八萬五這數字無疑是一大推動力，結果在上輪英超鬥史雲斯梅開二度，本季累積十六球達標，今晚勢繼...
2017-12-30
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Party Time！ 派對裝半價攻略
明天便是除夕，大家一定已準備好慶祝活動吧。無論是跟摯愛燭光晚餐，還是與一班摯友共赴派對，都必定悉心打扮，務求以最動人的一面迎接新一年。Zoey特搜各類派對裝，讓妳由頭到腳靚盡全場，卻又能買得精明。 T...
2017-12-30
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眼神傳情 貼身服侍 黃又南翻兜杜如風
被封為「世界級港女」嘅杜如風之前有單硬搶好姊妹男友嘅新聞 ，黃又南出席活動時強撐Ex笑住話：「都話我哋結咗婚，認咗頭好耐啦！」一招四両撥千斤成功轉移話題，幫到手嗰隻。時間回到07年，又南同杜如風拍拖，...
2017-12-30
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巴士的點評——香格里拉酒店集團是如何打造出來的
我到處向人推介《郭鶴年自傳》，叫人看看「大馬糖王」如何創立他跨行業的商業王國，認為當中凝聚了他一生的營商智慧。 書中提到他如何從零開始創立香格里拉酒店集團，現時香格里拉集團市值超過六百億元，截至今年擁有和管理的酒店達到一百間，另有三十六家仍在建造中。 郭鶴年打入酒店業是一個偶然，在一九六七年，他做的食糖商品貿易相當成功，但希望多元化發展去平衡風險。當時剛巧有一名土地經紀問他是否願意買入今天新加坡香格里拉酒店所在的地皮，他自此踏足酒店業。郭鶴年搞香格里拉酒店的成功經驗，是一個很長的故事，我嘗試撮要出幾個方面。 第一， 應用簡單原則。郭鶴年搞酒店之前，由於經常去倫敦做食糖期貨交...
2017-12-30
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潘頓劍指不可說
騎師潘頓在十二月總共累積十三場頭馬，而且每個賽馬日均有頭馬進帳，氣勢絕不下於莫雷拉，他表示希望踏入二○一八年後能夠贏更多頭馬，尤其在大賽揚威更是最好不過。至於元旦賽事的八匹座騎裏，潘頓認為「不可說」和...
2017-12-30
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