  • 2017年12月30日 星期六
  • 22º
  • 64%
熱門： 一地兩檢iPhone私影陸永予恩

日報新聞 > 娛樂

﻿下月高雄唱新歌霆鋒2018回歸樂壇

2017-12-30 列印
■小S攬實偶像陳偉霆，身旁的霆鋒也忍不住笑。
■霆鋒回歸樂壇，歌迷有福了！ 資料圖片
Previous Next

　　謝霆鋒近年專注拍電影及主理飲食節目《鋒味》系列，讓一班歌迷「餓」了很久，希望偶像出新歌讓他們享耳福。霆鋒應邀任今屆《KKBOX風雲榜》的「風雲大使」，將於下月20日在高雄巨蛋正式回歸歌壇，屆時將演唱新歌《有火》，他說：「2018年，我會將時間多放在音樂上面，也會有新的作品，所以很期待跟大家見面！」

　　另外，《鋒味》今晚將播出新一集，這次霆鋒邀來陳偉霆和徐熙娣（小S）做嘉賓，齊出海玩陳偉霆至愛的水上活動；小S見到陳偉霆，即化身粉絲攬住對方，連霆鋒也忍俊不禁。玩完一輪水上活動後，陳偉霆於節目中示範平常煮的剪雞胸與霆鋒和小S分享。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd