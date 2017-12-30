﻿眼神傳情 貼身服侍 黃又南翻兜杜如風

被封為「世界級港女」嘅杜如風之前有單硬搶好姊妹男友嘅新聞 ，黃又南出席活動時強撐Ex笑住話：「都話我哋結咗婚，認咗頭好耐啦！」一招四両撥千斤成功轉移話題，幫到手嗰隻。時間回到07年，又南同杜如風拍拖，但唔夠一年就和平分手，因為和平所以可以Keep住做朋友，九年嚟又南同唔少囡囡發生感情，而杜如風可能太大使所以無乜仔敢埋身，陰功嘅。日前晚上七點，忙綵排演唱會，又要練大隻嘅男方買咗提神飲品邊飲邊陪女方去買衫又拎手機幫女方影相，喺連卡佛等候Sales拎貨其間，兩人坐到好埋又互望到實一實，男方眼神仲好溫柔，係愛呀。



採訪︰梁志明







因為Shine明年喺紅館舉行出道15周年演唱會，所以近排不斷接受訪問，曾經為父還債700萬捱到入醫院，甚至喺首映禮暈低嘅又南透露未有女朋友，記得年初本報影到佢同內地演員朱聖禕拍拖行名店，當事人唔認拍拖，所以又南話無女朋友，真係聽完就算。去年中，杜如風喺中環開咗間期間限定店，開幕日又南都有現身撐場，仲話︰「嚟影張新相啦，次次都出嗰張，人哋會好悶，我一直好支持佢嘅品牌。」講緋聞嚟曲線宣傳，識玩吖。



攰都要陪



當日晚上七點，又南同杜如風先去時代廣場超市買嘢飲，近排好忙好攰嘅前者買咗18蚊一支嘅提神飲品又買咗14蚊一支嘅乳酸梳打，買完就會合女方行去LOG-ON，杜如風主力買空氣淨化噴霧，揀咗一陣就入手，店員認得眼前係資深旅遊節目主持人，主動求合照，又南好識做即刻幫店員拎手機影相，之後又陪女方去揀得意擺設，全程有講有笑，非常冧滋滋。



主動報料



之後兩人轉去樓上嘅連卡佛，杜如風目標揀外套，又南一直陪住又幫手揀同畀意見，全程無睇過男裝，兩人相處甜蜜度絕對唔止好朋友關係咁簡單。揀咗半個鐘，杜如風有心水想試外套，等Sales拎貨時，佢同又南坐住等，男嘅飲住提神飲品同女方傾偈，女嘅有別以往癲癲得得，安安靜靜咁聽又南講嘢，男方眼神好溫柔，成個畫面feel so sweet。之後兩人發現記者，杜如風即行開試衫，試完即刻去畀錢，而又南就用最佳避鏡頭方法，就係撳電話，離開時，又南幫杜如風拎紙袋，仲主動行近記者身邊報料，「我陪Helen嚟行街之嘛。」呢期興「在對的時間，遇到對的人」，恭喜你哋先。