﻿眼神傳情 貼身服侍 黃又南翻兜杜如風

採訪︰梁志明
因為Shine明年喺紅館舉行出道15周年演唱會，所以近排不斷接受訪問，曾經為父還債700萬捱到入醫院，甚至喺首映禮暈低嘅又南透露未有女朋友，記得年初本報影到佢同內地演員朱聖禕拍拖行名店，當事人唔認拍拖，所以又南話無女朋友，真係聽完就算。去年中，杜如風喺中環開咗間期間限定店，開幕日又南都有現身撐場，仲話︰「嚟影張新相啦，次次都出嗰張，人哋會好悶，我一直好支持佢嘅品牌。」講緋聞嚟曲線宣傳，識玩吖。
攰都要陪
當日晚上七點，又南同杜如風先去時代廣場超市買嘢飲，近排好忙好攰嘅前者買咗18蚊一支嘅提神飲品又買咗14蚊一支嘅乳酸梳打，買完就會合女方行去LOG-ON，杜如風主力買空氣淨化噴霧，揀咗一陣就入手，店員認得眼前係資深旅遊節目主持人，主動求合照，又南好識做即刻幫店員拎手機影相，之後又陪女方去揀得意擺設，全程有講有笑，非常冧滋滋。
主動報料
之後兩人轉去樓上嘅連卡佛，杜如風目標揀外套，又南一直陪住又幫手揀同畀意見，全程無睇過男裝，兩人相處甜蜜度絕對唔止好朋友關係咁簡單。揀咗半個鐘，杜如風有心水想試外套，等Sales拎貨時，佢同又南坐住等，男嘅飲住提神飲品同女方傾偈，女嘅有別以往癲癲得得，安安靜靜咁聽又南講嘢，男方眼神好溫柔，成個畫面feel so sweet。之後兩人發現記者，杜如風即行開試衫，試完即刻去畀錢，而又南就用最佳避鏡頭方法，就係撳電話，離開時，又南幫杜如風拎紙袋，仲主動行近記者身邊報料，「我陪Helen嚟行街之嘛。」呢期興「在對的時間，遇到對的人」，恭喜你哋先。