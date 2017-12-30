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﻿薄切如風

2017-12-30 列印
■之前食西藥搞到腫晒。
■杜如風成身都薄晒。
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  因為喪父之痛令濕疹發作，杜如風要長期食類固醇對付濕疹，搞到肥腫難分走晒樣，從來都話時間係最好嘅療傷藥，杜如風近期瘦番晒靚晒，咁咪好囉。

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