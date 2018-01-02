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﻿李準認戀上庭沼珉 GD珠妍濟州密會斷正

2018-01-02 列印
■GD與珠妍被拍到經常前後腳約會。
■早前網上流出珠妍與GD玩對嘴App短片而傳戀情。
■李準趁休假陪庭沼珉逛街，十分親暱。
■庭沼珉和李準因拍劇擦出愛火。
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　　韓國天團BIGBANG前晚在首爾舉行跨年騷，昨日雜誌《Dispatch》就趁新年公開隊長G-Dragon（GD）與After School前成員李珠妍的約會照，他們齊到濟州島密會。報道指上月15日下午GD與李珠妍前後腳現身金浦機場，飛往濟州島入住GD的別墅，二人在那裏度過甜蜜的4天3夜。其實早於兩個月前珠妍和GD的Instagram已被網友發現有多張背景一樣的照片，已傳拍拖消息，但二人未有承認。

　　另外，女星庭沼珉和正在服役的李準昨被爆因劇集《爸爸很奇怪》戲假情真，二人被拍到於上月29日在板橋約會，一起逛百貨公司，表現親密，當日亦是李準服役100日後得到的新兵慰勞休假第1日，事後李準透過經理人回應，承認與庭沼珉去年10月開始拍拖。

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